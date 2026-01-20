Єврокомісія готує нові санкції проти Ірану через репресії протестувальників

Фон дер Ляєн нагадала, що Євросоюз вже застосував численні санкції проти влади Ірану.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про підготовку нових санкцій проти влади Ірану у зв’язку з жорстоким придушенням протестів, що призвело до загибелі тисяч людей.

Про це вона оголосила у своєму X.

Фон дер Ляєн нагадала, що Євросоюз вже застосував численні санкції проти влади Ірану за порушення прав людини, ядерну програму і підтримку росії у її війні проти України.

"Європа висловлює повну солідарність з хоробрими іранськими жінками й чоловіками, які ризикують життями, вимагаючи свободи для себе і майбутніх поколінь… Сьогодні ми пропонуємо додаткові обмеження на експорт технологій, що використовуються у виробництві дронів і безпілотників. Разом з високою представницею Каєю Каллас ми також готуємо нові санкції у відповідь на звірячі репресії режиму проти протестувальників", – заявила президентка Єврокомісії.

Як відомо, останніми тижнями в Ірані спалахнули протести на тлі катастрофічного обвалу національної валюти, на які влада відповіла кривавими розгонами і репресіями.

В Ірані мова може йти вже про 12 тисяч загиблих внаслідок масштабних антиурядових протестів, які тривають вже 16 днів.