Макрон прокоментував публікацію приватного листування з Трампом

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував публікацію американським колегою Дональдом Трампом їхнього приватного листування, заявивши, що залишається послідовним у своїх словах та вчинках.

Про це повідомляє BMFTV.

"Я беру на себе відповідальність за все, що роблю. Я звик бути послідовним у тому, що говорю на публіці, і в тому, що роблю в приватному житті", — сказав Макрон.

На питання, чи вважає він цей вчинок Трампа "неввічливим", Макрон відповів, що залишає оцінку ситуації іншим. Також французького президента запитали, чи планує він зустріч з Трампом на форумі в Давосі, на що Макрон відповів, що Трамп приїде, коли він вже залишатиме захід.

Однак, за словами Макрона, є шанс для спілкування під час саміту країн G7.

"Це може бути нагодою, але я вважаю, що нам слід бути надзвичайно спокійними та залишатися на своїх позиціях. І, зокрема, в економічному плані продовжувати рухатися вперед для забезпечення більшого зростання в Європі, захищати наші інтереси, коли правила не дотримуються, і підтримувати наших друзів, коли вони зазнають утисків", — сказав французький лідер.

Раніше президент США оприлюднив частину листування з Макроном, у якому французький президент висловлював незгоду з політикою США щодо Гренландії.

У листі також обговорювалася пропозиція провести зустріч країн G7 у Парижі 22 січня, за участі представників України, росії, Данії та Сирії, а також організувати вечерю для двох президентів.

Однак згодом Еммануель Макрон заявив, що на четвер, 22 січня, у Парижі не планується зустріч країн G7.