ПОЛІТИКА

Макрон прокоментував публікацію приватного листування з Трампом

20 січня 2026, 21:32
Макрон прокоментував публікацію приватного листування з Трампом
Фото: Укрінформ
На питання, чи вважає він цей вчинок Трампа "неввічливим", Макрон відповів, що залишає оцінку ситуації іншим.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував публікацію американським колегою Дональдом Трампом їхнього приватного листування, заявивши, що залишається послідовним у своїх словах та вчинках.

Про це повідомляє BMFTV.

"Я беру на себе відповідальність за все, що роблю. Я звик бути послідовним у тому, що говорю на публіці, і в тому, що роблю в приватному житті", — сказав Макрон.

На питання, чи вважає він цей вчинок Трампа "неввічливим", Макрон відповів, що залишає оцінку ситуації іншим. Також французького президента запитали, чи планує він зустріч з Трампом на форумі в Давосі, на що Макрон відповів, що Трамп приїде, коли він вже залишатиме захід.

Однак, за словами Макрона, є шанс для спілкування під час саміту країн G7.

"Це може бути нагодою, але я вважаю, що нам слід бути надзвичайно спокійними та залишатися на своїх позиціях. І, зокрема, в економічному плані продовжувати рухатися вперед для забезпечення більшого зростання в Європі, захищати наші інтереси, коли правила не дотримуються, і підтримувати наших друзів, коли вони зазнають утисків", — сказав французький лідер.

Раніше президент США оприлюднив частину листування з Макроном, у якому французький президент висловлював незгоду з політикою США щодо Гренландії. 

У листі також обговорювалася пропозиція провести зустріч країн G7 у Парижі 22 січня, за участі представників України, росії, Данії та Сирії, а також організувати вечерю для двох президентів.

Однак згодом Еммануель Макрон заявив, що на четвер, 22 січня, у Парижі не планується зустріч країн G7.

Більше публікацій

