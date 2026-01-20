Трамп оприлюднив листування з Макроном у Мережі

У повідомленні Макрон заявив, що погоджується із позицією Трампа щодо Сирії та Ірану, але не поділяє його дій щодо Гренландії.

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент особистого листування із французьким президентом Емманюелем Макроном.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

У повідомленні Макрон заявив, що погоджується із позицією Трампа щодо Сирії та Ірану, але не поділяє його дій щодо Гренландії.

"Я не розумію, що ти робиш із Гренландією", — пише Макрон Трампу.