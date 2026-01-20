Трамп оприлюднив листування з Макроном у Мережі
20 січня 2026, 12:55
Фото: Укрінформ
У повідомленні Макрон заявив, що погоджується із позицією Трампа щодо Сирії та Ірану, але не поділяє його дій щодо Гренландії.
Президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент особистого листування із французьким президентом Емманюелем Макроном.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.
"Я не розумію, що ти робиш із Гренландією", — пише Макрон Трампу.
Макрон також пише, що готовий організувати зустріч країн G7 у Парижі, а також зустріч між представниками України, росії, Данії та Сирії.
"Спробуймо зробити великі речі. Я можу організувати зустріч G7 після Давосу в Парижі в четвер удень. Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян на полях зустрічі. Повечеряймо разом у Парижі в четвер, перед тим як ти повернешся в США", — написав він.