Цими днями відбудуться консультації щодо кроків для завершення війни – Офіс президента
22 листопада 2025, 14:05
В Офісі Зеленського висловили вдячніть за готовність європейських партнерів допомагати.
Найближчими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни росії проти України.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.
"Як і домовилися із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Напередодні Президент України затвердив склад делегації України й директиви для відповідних перемовин", – ідеться в повідомленні.
Там додали, що Київ розраховує на конструктивну роботу й готовий працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру.
"Україна ніколи не хотіла цієї війни і зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу й основи європейської безпеки", – зазначили у пресслужбі.
