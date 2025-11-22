Цими днями відбудуться консультації щодо кроків для завершення війни – Офіс президента

Найближчими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни росії проти України.

"Як і домовилися із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Напередодні Президент України затвердив склад делегації України й директиви для відповідних перемовин", – ідеться в повідомленні.

Там додали, що Київ розраховує на конструктивну роботу й готовий працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни і зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники Української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу й основи європейської безпеки", – зазначили у пресслужбі.

В Офісі президента висловили вдячніть за готовність європейських партнерів допомагати.