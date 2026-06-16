Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туреччина заявила про готовність організувати переговори між Україною та рф

16 червня 2026, 15:55
Туреччина заявила про готовність організувати переговори між Україною та рф
Фото: unian.ua
Лавров та Фідан обговорили українське врегулювання та двосторонні відносини.

Анкара підтверджує свою готовність стати майданчиком для проведення мирних перемовин між представниками України та російської федерації.

Про це, як повідомляють російські медіа, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим.

За словами турецького дипломата, країна збирається задіяти всі свої дипломатичні ресурси для якнайшвидшого припинення бойових дій.
 
Анкара пропонує організувати прямі контакти між сторонами на своїй території, як це вже відбувалося на початку повномасштабного вторгнення. Також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголосив, що затягування війни несе серйозні безпекові та економічні ризики для всього Чорноморського регіону.
 
"Ця дестабілізація, ця ескалація може призвести до подальшого розростання війни, тому необхідно робити все можливе, щоб її завершити", – наголосив глава МЗС Туреччини.
Туреччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна
Політика
росія веде тіньову війну проти НАТО. Заходу потрібна "драбина ескалації", щоб зупинити кремль – CEPA
Переклад iPress – 16 червня 2026, 14:47
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Політика
Кім Чен Ин торгується з усіма одразу. Китай хоче, щоб дорога до Пхеньяна пролягала через Пекін – Гілберт Розман
Переклад iPress – 16 червня 2026, 12:47
Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ізолює Крим і б'є по російському тилу. Стратегія виснаження поступово змінює баланс на фронті – Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 червня 2026, 07:28
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Політика
Колишні країни Осі повертаються до великої оборонної політики. Німеччина та Японія шукають союзників на тлі непевності США – New York Times
Переклад iPress – 15 червня 2026, 17:02
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Політика
Крим може стати для росії пасткою. Україна перекриває ключові маршрути постачання – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 червня 2026, 11:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється