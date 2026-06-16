Туреччина заявила про готовність організувати переговори між Україною та рф

Лавров та Фідан обговорили українське врегулювання та двосторонні відносини.

Анкара підтверджує свою готовність стати майданчиком для проведення мирних перемовин між представниками України та російської федерації.

Про це, як повідомляють російські медіа, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим.

За словами турецького дипломата, країна збирається задіяти всі свої дипломатичні ресурси для якнайшвидшого припинення бойових дій.

Анкара пропонує організувати прямі контакти між сторонами на своїй території, як це вже відбувалося на початку повномасштабного вторгнення. Також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголосив, що затягування війни несе серйозні безпекові та економічні ризики для всього Чорноморського регіону.

"Ця дестабілізація, ця ескалація може призвести до подальшого розростання війни, тому необхідно робити все можливе, щоб її завершити", – наголосив глава МЗС Туреччини.