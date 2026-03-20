Туск дав невтішний прогноз щодо кредиту для України
20 березня 2026, 14:55
Дональд Туск. Фото: m.dziennik.pl
За словами Туска, європейським лідерам не вдалося переконати Орбана, і він й надалі, "використовуючи певні процедурні чи формальні хитрощі, налаштований блокувати допомогу для України".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему Україну у виборчій кампанії всередині країни. Тому до виборів, які відбудуться 12 квітня, навряд чи вдасться розблокувати кредит ЄС для Києва.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції після засідання Євроради у Брюсселі, пише "Укрінформ".
За словами Туска, європейським лідерам не вдалося переконати Орбана, і він й надалі, "використовуючи певні процедурні чи формальні хитрощі, налаштований блокувати допомогу для України".
Польський прем'єр зазначив, що це погана ситуація з польської та європейської перспективи, оскільки "йдеться, насамперед, про шанс зупинити росію та її агресію в Україні".
Він додав, що у Брюсселі шукатимуть якісь інші способи вирішення цієї проблеми, але це буде непросто, оскільки питання фінансової допомоги для України потребує одностайності серед країн ЄС.
Туск також наголосив, що у цьому питанні у ЄС немає жодного "плану Б".
"Політична інтуїція мені підказує, що до 12 квітня вибори в Угорщині ми не зможемо запустити цю фінансову допомогу, цю позику для України", - зазначив він.