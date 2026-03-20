Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туск дав невтішний прогноз щодо кредиту для України

20 березня 2026, 14:55
Дональд Туск. Фото: m.dziennik.pl
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему Україну у виборчій кампанії всередині країни. Тому до виборів, які відбудуться 12 квітня, навряд чи вдасться розблокувати кредит ЄС для Києва.
 
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції після засідання Євроради у Брюсселі, пише "Укрінформ".
 
За словами Туска, європейським лідерам не вдалося переконати Орбана, і він й надалі, "використовуючи певні процедурні чи формальні хитрощі, налаштований блокувати допомогу для України".
 
Польський прем'єр зазначив, що це погана ситуація з польської та європейської перспективи, оскільки "йдеться, насамперед, про шанс зупинити росію та її агресію в Україні".
 
Він додав, що у Брюсселі шукатимуть якісь інші способи вирішення цієї проблеми, але це буде непросто, оскільки питання фінансової допомоги для України потребує одностайності серед країн ЄС.
 
Туск також наголосив, що у цьому питанні у ЄС немає жодного "плану Б".
 
"Політична інтуїція мені підказує, що до 12 квітня вибори в Угорщині  ми не зможемо запустити цю фінансову допомогу, цю позику для України", - зазначив він.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється