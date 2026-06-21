Туск закликав не допустити загострення конфлікту між Польщею та Україною

Прем’єр-міністр Польщі заявив, що втягування польських та українських політиків у конфлікт є стратегічною помилкою, наслідки якої відчують обидві країни.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що втягування польських та українських політиків у конфлікт є стратегічною помилкою, наслідки якої відчують обидві країни.

Про це у соцмережі Х повідомив Туск.

"Втягування у конфлікт політиків у Польщі та Україні – це стратегічна помилка, від якої постраждають обидві сторони: у бізнес-плані, геополітичному плані та з точки зору репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин", – заявив Туск.