У Білому домі анонсували подальші переговори між Україною, рф і США
25 листопада 2025, 19:35
Фото: DW
Левітт повідомила про "величезний прогрес" на шляху до миру між Україною й рф.
США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди, запросивши Україну й росію за стіл переговорів минулого тижня.
Про це в Х заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
"Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потрібно врегулювати, і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, росією й США", – написала Левітт.
Спікерка Білого дому зробила заяву на тлі переговорів США з Україною й рф щодо "мирного плану".
Нагадаємо, що після зустрічі делегацій США та України в Женеві було організовано переговори Сполучених Штатів і рф в Абу-Дабі. Американську переговорну групу очолив міністр армії США Ден Дрісколл. Axios написав 25 листопада, що українська делегація на чолі з керівником ГУР МО Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі й веде перемовини як з американською, так і з російською командами. У США оцінюють мирні переговори з рф як "успішні", наголосили ЗМІ.