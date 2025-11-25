У Білому домі анонсували подальші переговори між Україною, рф і США

Левітт повідомила про "величезний прогрес" на шляху до миру між Україною й рф.

США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди, запросивши Україну й росію за стіл переговорів минулого тижня.

Про це в Х заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

"Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потрібно врегулювати, і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, росією й США", – написала Левітт.

Спікерка Білого дому зробила заяву на тлі переговорів США з Україною й рф щодо "мирного плану".