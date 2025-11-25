Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Білому домі анонсували подальші переговори між Україною, рф і США

25 листопада 2025, 19:35
У Білому домі анонсували подальші переговори між Україною, рф і США
Фото: DW
Левітт повідомила про "величезний прогрес" на шляху до миру між Україною й рф.
США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди, запросивши Україну й росію за стіл переговорів минулого тижня.
 
Про це в Х заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
 
"Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потрібно врегулювати, і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, росією й США", – написала Левітт.
 
Спікерка Білого дому зробила заяву на тлі переговорів США з Україною й рф щодо "мирного плану".
 
Нагадаємо, що після зустрічі делегацій США та України в Женеві було організовано переговори Сполучених Штатів і рф в Абу-Дабі. Американську переговорну групу очолив міністр армії США Ден Дрісколл. Axios написав 25 листопада, що українська делегація на чолі з керівником ГУР МО Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі й веде перемовини як з американською, так і з російською командами. У США оцінюють мирні переговори з рф як "успішні", наголосили ЗМІ.

 

білий дімвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
Спорт
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
25 листопада 2025, 17:18
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Політика
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 16:53
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється