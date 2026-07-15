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У Британії стартувала морська фаза навчань "Сі Бриз"

15 липня 2026, 13:53
У Британії стартувала морська фаза навчань
Фото: Royal Navy
До навчань долучилися більше 20 країн, а також Командування морських сил НАТО (MARCOM).
У британському місті Портленд стартувала морська складова щорічних навчань серії "Сі Бриз".
 
Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ.
 
До них долучилися понад 20 країн (Болгарія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Греція, Латвія, Польща, Іспанія, Швеція, Туреччина, Україна, Велика Британія та США, а також Командування морських сил НАТО (MARCOM). Головна тема морської фази – протимінна діяльність, актуальність якої є високою через збройні конфлікти сучасності та минулого.
 
Залучені сили виконуватимуть завдання з пошуку мін, використовуючи спеціалізовані протимінні кораблі, групи знешкодження вибухонебезпечних предметів, водолазні та аварійно-рятувальні підрозділи, а також безпілотні підводні та надводні апарати.
 
"Навчання "Сі Бриз" дають змогу союзникам по НАТО та країнам-партнерам підвищити рівень взаємосумісності та бойових спроможностей у Чорноморському регіоні. Це охоплює штабне планування, управління та командування, а також виконання тактичних завдань із особливим акцентом на інтеграції різнорідних систем і можливостей у складних умовах багатосферового бойового простору", – йдеться у пресрелізі.
 
Від ВМС ЗС України залучені 5 протимінних кораблів, які зараз базуються біля берегів Сполученого Королівства. 
 
"Розмінування моря для української команди – це щоденна бойова робота, спрямована на підтримку безпеки, свободи цивільного судноплавства та економічної стійкості держави. Українські військові моряки мають і продовжують нарощувати бойовий досвід та готові ним ділитися з іноземними колегами", – додали у ВМС.
 
Під час морської фази навчання "Сі Бриз" за програмою НАТО оцінить українську команду підводного розмінування та два протимінні кораблі – "Маріуполь" і "Мелітополь". Вперше у складі тактичної групи братиме участь протимінний корабель "Генічеськ", який Нідерланди нещодавно передали українським ВМС. У Британії також базуються тральщики класу Sandown – "Чернігів" і "Черкаси".

 

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