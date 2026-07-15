У Британії стартувала морська фаза навчань "Сі Бриз"

Залучені сили виконуватимуть завдання з пошуку мін, використовуючи спеціалізовані протимінні кораблі, групи знешкодження вибухонебезпечних предметів, водолазні та аварійно-рятувальні підрозділи, а також безпілотні підводні та надводні апарати.

"Навчання "Сі Бриз" дають змогу союзникам по НАТО та країнам-партнерам підвищити рівень взаємосумісності та бойових спроможностей у Чорноморському регіоні. Це охоплює штабне планування, управління та командування, а також виконання тактичних завдань із особливим акцентом на інтеграції різнорідних систем і можливостей у складних умовах багатосферового бойового простору", – йдеться у пресрелізі.

Від ВМС ЗС України залучені 5 протимінних кораблів, які зараз базуються біля берегів Сполученого Королівства.

"Розмінування моря для української команди – це щоденна бойова робота, спрямована на підтримку безпеки, свободи цивільного судноплавства та економічної стійкості держави. Українські військові моряки мають і продовжують нарощувати бойовий досвід та готові ним ділитися з іноземними колегами", – додали у ВМС.

Під час морської фази навчання "Сі Бриз" за програмою НАТО оцінить українську команду підводного розмінування та два протимінні кораблі – "Маріуполь" і "Мелітополь". Вперше у складі тактичної групи братиме участь протимінний корабель "Генічеськ", який Нідерланди нещодавно передали українським ВМС. У Британії також базуються тральщики класу Sandown – "Чернігів" і "Черкаси".