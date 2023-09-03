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У Чорному морі під час спроби висадки знищено ворожий катер "Тунець"

03 вересня 2023, 19:55
У Чорному морі під час спроби висадки знищено ворожий катер
Фото: espreso.tv
Є ліквідовані окупанти.

російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря. ЗСУ з повітря знищили ворожий катер та ліквідували 6 окупантів. 

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ. 

Українські захисники повідомили, що російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря. ЗСУ це вчасно помітили та за допомогою морської авіації атакували ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. На місці події було ліквідовано шістьох окупантів та поранено ще двох загарбників. 

"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. Ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ. 

Коли було зняте відео, у ЗСУ не повідомили. 

Нагадаємо, українські розвідники за допомогою дрона знищили на північному напрямку ворожий спостережний комплекс "Аванпост", який у росії називають "надійним стражем кордонів".  

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