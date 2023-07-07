У Держдепі заявили, що адміністрація Байдена не санкціонувала неофіційні переговори з росіянами – Reuters

За словами джерела, у Білому домі не підтримували зустрічі, які нібито проводились колишніми американськими чиновниками з представниками рф щодо миру в Україні.

Адміністрація Джо Байдена не санкціонувала та не підтримувала таємні зустрічі, які колишні високопосадовці національної безпеки США проводили з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела, у Білому домі не підтримували зустрічі, які нібито проводились колишніми американськими чиновниками з представниками рф щодо миру в Україні.

"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України", - сказав речник Держдепу.

Він також зауважив, що США будуть і надалі надавати зброю ЗСУ, щоб українці "могли вести переговори з позиції сили, коли вважатимуть, що час настав".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що група колишніх високопоставлених чиновників із нацбезпеки США провела таємні переговори з близькими до кремля відомими росіянами і главою МЗС росії Сергієм Лавровим. Це розмови нібито проводилися з метою створення основи для майбутніх переговорів про припинення війни рф проти України.

Торік президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з російським диктатором, путіним.