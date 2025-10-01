У ДР Конго заочно засудили експрезидента до смертної кари через державну зраду

Військовий суд у Демократичній Республіці Конго заочно засудив колишнього президента Жозефа Кабілу до смертної кари за державну зраду через ймовірну підтримку збройного угруповання на сході країни.

Верховний суд у Кіншасі визнав Кабілу винним в тому, що він нібито надавав підтримку повстанцям руху M23, яких підтримує Руанда і які контролюють значну частину багатого на ресурси сходу Конго.

Кікая Бін Карубі, давній радник Кабіли, написав на соцплатформі на X, що немає жодних доказів, що пов'язують колишнього президента з повстанською групою, і що звинувачення ґрунтуються на “плітках”.

Повстанці M23 захопили два головні міста східного Конго на початку цього року і з того часу продовжують розширювати свою територію, що викликало міжнародне засудження і санкції.

Останніми місяцями Кабіла, який був президентом у 2001-2019 роках, з'являвся на сході країни, перетинаючи Руанду, заявивши, що намагається сприяти миру.