Смертна кара повертається у Вашингтон: Трамп підписав указ

Президент дозволив таке покарання у всьому окрузі Колумбія.

Президент США Дональд Трамп узаконив у в окрузі Колумбія, куди входить столиця Вашингтон, смертну кару за особливо тяжкі злочини. Він підписав відповідний указ.

Про це повідомили в Білому домі.

"Смертна кара є невід'ємною частиною того, як наша система правосуддя стримує та карає за найбільш ганебні злочини, які часто пов'язані з жахливими та смертельним насильством проти невинних американців. Відновлення федеральної смертної кари було пріоритетом для моєї адміністрації з першого дня її дії згідно з указом № 14164 від 20 січня 2025 року ("Відновлення смертної кари та захист громадської безпеки")", – йдеться у відповідному меморандумі до генпрокурора США

У документі вказано, що з урахуванням "загроз громадській безпеці" цей пріоритет заслуговує на особливу увагу. За словами Трампа, його адміністрація «вжила численних успішних заходів для реагування на оголошений надзвичайний стан та захисту громадської безпеки, в результаті чого рівень злочинності в окрузі Колумбія різко знизився за останні тижні».

"Сумлінне виконання законів про смертну кару буде частиною цієї постійної роботи", – вказано у меморандумі.

Документ передбачає, що генпрокурор та федеральний прокурор округу Колумбія повинні домагатися смертного вироку в усіх випадках, коли докази та обставини виправдовують таке рішення. Крім того, вони повинні домагатися ухвалення такого вироку в усіх випадках, коли ретельний аналіз доказів і обставин справи підтверджує, що він необхідний.