Ізраїльський парламент підтримав законопроєкт про смертну кару для палестинців

Ізраїльський парламент у першому читанні підтримав законопроєкт про смертну кару для палестинців, які вбивають ізраїльтян з націоналістичних мотивів. Водночас закон не каратиме ізраїльтян, які вбивають палестинців.

Про це пише The Times of Israel.

Ухвалення закону також дозволить ізраїльським військовим судам на Західному березі річки Йордан призначати смертну кару більшістю голосів, а не одностайно, і скасує пом’якшення цих вироків.

За законопроєкт від ультраправої партії "Єврейська сила" проголосували 39 депутатів, 16 висловились проти. Щоб проєкт став законом, він повинен пройти ще два фінальні читання у парламенті.

Голосування проігнорували опозиційні фракції — депутати від партій "Синьо-білі" та "Єш Атід" участі не брали. У самій коаліції проти виступила партія "Дегель ха-Тора", а більшість депутатів від "ШАС" не з’явилися на засідання.

Після ухвалення законопроєкту міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір символічно роздавав депутатам пахлаву — зазвичай її роздають у палестинських районах після нападів на ізраїльтян.

За всю історію Ізраїлю смертну кару застосовували всього двічі: у 1948 році під час війни за незалежність стратили за держзраду капітана Меїра Тувіанського, а в 1962-му до смертної кари засудили нацистського злочинця Адольфа Ейхмана. Тувіанського пізніше повністю реабілітували.