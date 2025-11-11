Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїльський парламент підтримав законопроєкт про смертну кару для палестинців

11 листопада 2025, 17:39
Ізраїльський парламент підтримав законопроєкт про смертну кару для палестинців
Фото: з вільного доступу
За всю історію Ізраїлю смертну кару застосовували всього двічі.

Ізраїльський парламент у першому читанні підтримав законопроєкт про смертну кару для палестинців, які вбивають ізраїльтян з націоналістичних мотивів. Водночас закон не каратиме ізраїльтян, які вбивають палестинців.

Про це пише The Times of Israel.

Ухвалення закону також дозволить ізраїльським військовим судам на Західному березі річки Йордан призначати смертну кару більшістю голосів, а не одностайно, і скасує пом’якшення цих вироків.

За законопроєкт від ультраправої партії "Єврейська сила" проголосували 39 депутатів, 16 висловились проти. Щоб проєкт став законом, він повинен пройти ще два фінальні читання у парламенті.

Голосування проігнорували опозиційні фракції — депутати від партій "Синьо-білі" та "Єш Атід" участі не брали. У самій коаліції проти виступила партія "Дегель ха-Тора", а більшість депутатів від "ШАС" не з’явилися на засідання.

Після ухвалення законопроєкту міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір символічно роздавав депутатам пахлаву — зазвичай її роздають у палестинських районах після нападів на ізраїльтян.

За всю історію Ізраїлю смертну кару застосовували всього двічі: у 1948 році під час війни за незалежність стратили за держзраду капітана Меїра Тувіанського, а в 1962-му до смертної кари засудили нацистського злочинця Адольфа Ейхмана. Тувіанського пізніше повністю реабілітували.

Ізраїльсмертна караПалестинці

Останні матеріали

За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війна далекої дії. Удари по енергетиці рф, бої за Покровськ, чому Patriot гірший за SAMP/T – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 00:58
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється