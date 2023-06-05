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У двох європейських державах катастрофічно впав показник віри у вину росії – дані опитування

05 червня 2023, 19:23
У двох європейських державах катастрофічно впав показник віри у вину росії – дані опитування
Фото: AFP
Опитування громадської думки засвідчило украй негативну для України тенденцію в деяких країнах ЄС.

Згідно з опитуванням громадян у восьми державах Центральної та Східної Європи, у Словаччині лише 40% людей вірять у напад рф на Україну. Показник у Болгарії вищий, однак не такий, як був 2022 року. Там 46% болгар вірять у те, що війну розв'язала саме росія.

Про це свідчать дані опитування словацької аналітичної організації GLOBSEC.

Соціологічне дослідження здійснили у 8 державах Центральної та Східної Європи. Дані порівняли з результатами минулорічного аналогічного опитування. Воно охоплювало Польщу, Литву, Латвію, Чехію, Румунію, Угорщину, Болгарію та Словаччину.

За рік у більшості досліджуваних держав зросла або лишилася майже незмінною частка тих, хто погоджується, що передусім Росія є відповідальною за повномасштабну війну в Україні.

Лише одна держава 2022 року підтримувала зворотню думку. В Угорщині 48% громадян вірили в ініціацію рф. 2023-го угорське суспільство помітно змінило свою думку, у безпідставний напад рф вірять 54% угорців.

Утім, катастрофічними виявилися показники двох інших держав – Словаччини та Болгарії.

 У Болгарії віра у вину росії за напад на Україну впала з 50% до 46%, у Словаччині динаміка ще більш песимістична. Там показник впав з 51% до 40% і став найменшим серед досліджуваних держав.

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