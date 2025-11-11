Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Ірані заявили, що прагнуть "мирної ядерної угоди" зі США

11 листопада 2025, 14:33
У Ірані заявили, що прагнуть
Фото: reuters.com
Іран наполягає, що його ядерна діяльність має виключно мирний характер.
Іран хоче досягти "мирної" ядерної угоди зі Сполученими Штатами, щоб вирішити тривалу суперечку, але не поступиться своєю національною безпекою.
 
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Саїд Хатібзаде, пише Reuters.
 
США, їхні європейські союзники та Ізраїль звинувачують Тегеран у використанні ядерної програми як прикриття для розробки можливостей створення зброї. Іран наполягає, що його ядерна діяльність має виключно мирний характер.
 
Виступаючи на 12-му Абу-Дабійському стратегічному форумі, Хатібзаде сказав, що Вашингтон надсилає Тегерану "суперечливі повідомлення" щодо ядерних переговорів через посередників.
 
"Тегеран не прагне створення ядерних бомб і готовий запевнити світ у цьому. Ми дуже пишаємося нашою вітчизняною ядерною програмою", – сказав Хатібзаде.
 
За його словами, Іран і США провели п’ять раундів переговорів перед тим, як у червні розпочалося загострення між Іраном та Ізраїлем, до якої Вашингтон приєднався, завдавши ударів по ключових іранських ядерних об’єктах.
 
Повторюючи офіційну позицію Тегерана, Хатібзаде звинуватив США у "зраді дипломатії" і заявив, що переговори зупинилися у червні. Серед головних суперечностей – збагачення урану на території Ірану, яке США хочуть скоротити до нуля, щоб мінімізувати ризик створення ядерної зброї. Тегеран категорично відкидає цей підхід.
 
Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який має остаточне слово у питаннях зовнішньої політики та ядерної програми, виключив можливість переговорів зі США під загрозою тиску.

 

Іранядерна угодавійна в Україніросія окупанти

