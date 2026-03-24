У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею людей на борту

24 березня 2026, 08:25
У Колумбії розбився військовий літак із понад сотнею людей на борту
Фото: Ukrinform
На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

У Колумбії під час зльоту розбився військово-транспортний літак C-130 Hercules, який перевозив військовослужбовців Національної армії.

Про це повідомили міністр оборони Колумбії Педро Арнульфо Санчес і командувач Повітряних сил Карлос Фернандо Сильва Руеда.

Літак прямував до Пуерто-Асіса із 114 солдатами Національної армії, але за два кілометри від аеропорту впав на землю й загорівся. На борту були ще 11 членів екіпажу.

Щонайменше 48 людей врятували, доля решти поки що невідома. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи, обставини трагедії встановлюють.

Radio Caracol повідомляє, що у Пуерто-Легісамо розташована база військово-морського флоту Колумбії, завдяки чому військові підрозділи змогли оперативно прибути на місце події та надати допомогу постраждалим.

