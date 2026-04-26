Теракт у Колумбії: 13 загиблих

26 квітня 2026, 10:51
Внаслідок вибуху автобуса в департаменті Каука загинули щонайменше 13 людей, десятки поранені.

У муніципалітеті Кахібіо в департаменті Каука (Колумбія) стався теракт, внаслідок якого загинули щонайменше 13 людей і ще 38 отримали поранення. 

Серед постраждалих – п’ятеро дітей та представники корінних народів, пише агенція Associated Press.

Інцидент стався 25 квітня на Панамериканському шосе, де невідомі підірвали пасажирський автобус.

Командувач Збройних сил Колумбії генерал Уго Лопес заявив, що за атакою стоять дисидентські угруповання колишніх бойовиків ФАРК, зокрема фракція Хайме Мартінеса та мережа Івана Мордіско. Вони виступають проти мирної угоди 2016 року та контролюють частину наркотрафіку в регіоні.

Президент Колумбії Густаво Петро засудив напад, назвавши винних "фашистами та наркоторговцями".

Теракт став частиною нової хвилі насильства в департаментах Каука та Вальє-дель-Каука. За останні два дні в регіоні зафіксовано 26 інцидентів, зокрема напади на поліцейські відділки, об’єкти цивільної авіації та вибухи поблизу військових об’єктів у містах Калі й Пальміра.

Ескалація пов’язана з боротьбою злочинних угруповань за контроль над маршрутами наркотрафіку до портів Буенавентури, а також до Європи та Центральної Америки.

Влада Колумбії оголосила про посилення заходів безпеки та мобілізацію додаткових сил. За інформацію про одного з лідерів дисидентських угруповань, відомого як Марлон, оголошено винагороду понад 1 млн доларів США.

 
Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

