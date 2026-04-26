Теракт у Колумбії: 13 загиблих

Внаслідок вибуху автобуса в департаменті Каука загинули щонайменше 13 людей, десятки поранені.

У муніципалітеті Кахібіо в департаменті Каука (Колумбія) стався теракт, внаслідок якого загинули щонайменше 13 людей і ще 38 отримали поранення.

Серед постраждалих – п’ятеро дітей та представники корінних народів, пише агенція Associated Press.

Інцидент стався 25 квітня на Панамериканському шосе, де невідомі підірвали пасажирський автобус.

Командувач Збройних сил Колумбії генерал Уго Лопес заявив, що за атакою стоять дисидентські угруповання колишніх бойовиків ФАРК, зокрема фракція Хайме Мартінеса та мережа Івана Мордіско. Вони виступають проти мирної угоди 2016 року та контролюють частину наркотрафіку в регіоні.

Президент Колумбії Густаво Петро засудив напад, назвавши винних "фашистами та наркоторговцями".

Теракт став частиною нової хвилі насильства в департаментах Каука та Вальє-дель-Каука. За останні два дні в регіоні зафіксовано 26 інцидентів, зокрема напади на поліцейські відділки, об’єкти цивільної авіації та вибухи поблизу військових об’єктів у містах Калі й Пальміра.

Ескалація пов’язана з боротьбою злочинних угруповань за контроль над маршрутами наркотрафіку до портів Буенавентури, а також до Європи та Центральної Америки.

Влада Колумбії оголосила про посилення заходів безпеки та мобілізацію додаткових сил. За інформацію про одного з лідерів дисидентських угруповань, відомого як Марлон, оголошено винагороду понад 1 млн доларів США.