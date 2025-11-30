Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Краснодарському краї рф пролунала серія вибухів

30 листопада 2025, 09:15
У Краснодарському краї рф пролунала серія вибухів
Фото: росЗМІ
Дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані, повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю 30 листопада 2025 року.
У ніч на 30 листопада у Краснодарському краї росії пролунала серія вибухів – місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.
 
Про це інформував російський Telegram-канал Shot.
 
За словами очевидців, п'ять-сім вибухів лунало з боку Чорного моря в Анапі. Також про гучні звуки писали жителі Вітязево, від яких "тремтіли стіни в будинку", а жителі Краснодара повідомляли про звуки вибухів у південній і західній частині міста.
 
Telegram-канал Supernova+ повідомив, що безпілотники атакували нафтопереробний завод Слов'янськ ЕКО у Слов'янську-на-Кубані. За даними на 2025 рік цей завод переробляє сиру нафту й конденсат, із річною потужністю приблизно 5,2 млн тонн, ідеться в дописі.
 
Оперштаб Краснодарського краю відзвітував, що у Слов'янську-на-Кубані внаслідок атаки БПЛА пошкоджено приватний і багатоквартирний будинок
 
"У першому випадку через падіння уламків безпілотника серйозно постраждав будинок у садівничому товаристві, у другому – фрагменти БПЛА розбили вікна у семи квартирах. Також на території Слов'янського НПЗ було пошкоджено газову трубу. Загоряння не сталося", – ідеться в повідомленні.
 
Пізніше там зауважили, що в Анапі через падіння уламків БПЛА пошкоджено приватний будинок, а фрагменти безпілотника частково зруйнували дах одного з домоволодінь у дачному товаристві. Міноборони росії стверджує, що вночі нібито збило 33 українських безпілотники, з яких сім – у Краснодарській області.
війна в УкраїніНПЗросія окупанти

Останні матеріали

Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
LifeStyle
Брокард відгуки про товар: що кажуть покупці про новинки сезону
28 листопада 2025, 14:19
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Політика
Між миром та війною. Як Німеччина втілює таємний план підготовки до війни з росією – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 13:43
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Технології
Швеція приєднується до космічної гонки. Ставка Saab – 10 мільйонів доларів – National Interest
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 11:40
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 листопада 2025, 07:52
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Конфіскуйте російські гроші. Час припинити вагатися – Тімоті Еш
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 15:48
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Технології
Повернення індустріальної епохи. Чи готова до цього Європа? – Chatham House
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 11:57
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Політика
Підводні інтернет-кабелі в небезпеці. А відтак і економіка, оборона та безпека – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 27 листопада 2025, 09:59
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється