У Краснодарському краї рф пролунала серія вибухів

Дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані, повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю 30 листопада 2025 року.

У ніч на 30 листопада у Краснодарському краї росії пролунала серія вибухів – місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

Про це інформував російський Telegram-канал Shot.

За словами очевидців, п'ять-сім вибухів лунало з боку Чорного моря в Анапі. Також про гучні звуки писали жителі Вітязево, від яких "тремтіли стіни в будинку", а жителі Краснодара повідомляли про звуки вибухів у південній і західній частині міста.

Telegram-канал Supernova+ повідомив, що безпілотники атакували нафтопереробний завод Слов'янськ ЕКО у Слов'янську-на-Кубані. За даними на 2025 рік цей завод переробляє сиру нафту й конденсат, із річною потужністю приблизно 5,2 млн тонн, ідеться в дописі.

Оперштаб Краснодарського краю відзвітував, що у Слов'янську-на-Кубані внаслідок атаки БПЛА пошкоджено приватний і багатоквартирний будинок

"У першому випадку через падіння уламків безпілотника серйозно постраждав будинок у садівничому товаристві, у другому – фрагменти БПЛА розбили вікна у семи квартирах. Також на території Слов'янського НПЗ було пошкоджено газову трубу. Загоряння не сталося", – ідеться в повідомленні.

Пізніше там зауважили, що в Анапі через падіння уламків БПЛА пошкоджено приватний будинок, а фрагменти безпілотника частково зруйнували дах одного з домоволодінь у дачному товаристві. Міноборони росії стверджує, що вночі нібито збило 33 українських безпілотники, з яких сім – у Краснодарській області.