росія готова застосувати військово-морські сили проти Європи.

Помічник президента рф Ніколай Патрушев заявив 17 лютого, що росія може залучити свій військово-морський флот, щоб перешкодити європейським країнам конфіскувати її судна, і може вжити заходів проти європейського судноплавства, якщо російські кораблі будуть захоплені.

Західні країни намагаються паралізувати економіку росії за допомогою санкцій і останніми місяцями намагалися блокувати нафтові танкери, підозрювані у перевезенні російської нафти. У січні США конфіскували нафтовий танкер під російським прапором у рамках спроб обмежити експорт венесуельської нафти.

Про це інформує Reuters.

Патрушев, помічник кремля та близький союзник президента владіміра путіна, заявив, що росії потрібно дати жорстку відповідь, особливо щодо Великої Британії, Франції та країн Балтії.

"Якщо ми не дамо їм жорсткої відсічі, то незабаром британці, французи та навіть балтійські країни стануть настільки зарозумілими, що спробують заблокувати доступ нашої країни до морів принаймні в Атлантичному басейні. В основних морських районах, включаючи регіони, віддалені від росії, повинні бути постійно розгорнуті значні сили — сили, здатні "охолодити запал західних піратів"", — повідомив Патрушев.

Він також сказав, що росія вважає, що військовий альянс НАТО планує блокувати російський ексклав Калінінград в Балтійському морі. Патрушев додав, що оновлена програма будівництва російського флоту до 2050 року скоро буде подана на затвердження.

"Реалізуючи свої плани морської блокади, європейці навмисно прагнуть сценарію військової ескалації, випробовуючи межі нашого терпіння та провокуючи активні заходи у відповідь. Якщо мирне вирішення цієї ситуації не вдасться, блокаду буде прорвано та ліквідовано військово-морським флотом", — сказав Патрушев.