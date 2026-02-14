Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британія та союзники обговорюють затримання танкерів російського тіньового флоту

14 лютого 2026, 12:20
Фото: ООС
Міністр оборони Британії Джон Гілі провів зустріч із колегами з країн Північної Європи та Балтії на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Британія разом зі скандинавськими країнами та державами Балтії обговорює можливість затримувати танкери російського тіньового флоту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією агентства, міністр оборони Британії Джон Гілі провів зустріч із колегами з країн Північної Європи та Балтії на полях Мюнхенської безпекової конференції. Обговорення відбулося в межах формату "Обʼєднані експедиційні сили" — оборонної коаліції з десяти держав, які співпрацюють у сфері безпеки в Північній Атлантиці та Балтійському морі.

До переговорів також долучився начальник Генштабу британської армії Річард Найтон, який представив варіанти можливих дій, зокрема проведення спільних операцій із затримання суден. За словами співрозмовників Bloomberg, частина країн вважають, що необхідно діяти активніше, щоб обмежити можливості росії експортувати нафту в обхід санкцій.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що загальна атмосфера зустрічі свідчила про готовність до більш рішучих кроків. Водночас глава МЗС країни Маргус Цахкна зазначив, що деякі учасники дискусії побоюються можливої ескалації.

За даними джерел, як приклад розглядають дії США поблизу Венесуели, де затримали кілька танкерів, пов’язаних із порушенням санкцій. Водночас поки що незрозуміло, наскільки активно до нової ініціативи долучаться самі США, хоча координація між сторонами, ймовірно, відбуватиметься.

Британія вже допомагала СШАзатримувати нафтові танкери, а французькі Військово-морські сили перехоплювали судна, які прямували з росії до Середземного моря. Обговорювані кроки можуть стати новим етапом у спробах обмежити експорт російської нафти та посилити санкційний тиск.

Тіньовий флот рф налічує майже 1 500 танкерів.

