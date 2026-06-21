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У кремлі зробили красномовне зізнання щодо домовленостей в Анкоридж

21 червня 2026, 17:57
У кремлі зробили красномовне зізнання щодо домовленостей в Анкоридж
Фото: Reuters
Помічник президента рф Юрій Ушаков сказав, що москва розраховує на перемогу і реалізацію власних цілей.
росія не чекає виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора путіна в Анкориджі, а розраховує на перемогу і реалізацію власних цілей.
 
Про це помічник президента рф Юрій Ушаков сказав в інтерв'ю російському журналісту-пропагандисту Павлу Зарубіну.
 
За його словами, позиція рф "залишається незмінною і ґрунтується на раніше заявлених принципах".
 
"Ми не чекаємо виконання цих розумінь чи домовленостей, ми чекаємо перемоги. Ми чекаємо реалізації наших власних цілей",– сказав Ушаков.
 
Він додав, що заяви москви і дані раніше обіцянки, зокрема під час перемовин в Анкориджі, "ґрунтувались і продовжують ґрунтуватися на її принциповій позиції у конфлікті".
 
Також, за його словами, домовленостей сьогодні нібито дотримується лише одна зі сторін, інша ж виявилася "не зовсім здатна пройти свою частину шляху".
 

 

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