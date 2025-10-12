У Китаї закликали США до переговорів після погроз Трампа щодо 100% мит

У Пекіні наголосили, що ескалація лише посилює глобальну напруженість і шкодить обом сторонам.

Уряд КНР різко відреагував на заяву колишнього президента США Дональда Трампа про намір запровадити 100% мита на китайські товари і закликав Вашингтон утриматися від тиску та погроз і повернутися до переговорів щодо торгівельної угоди.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства торгівлі КНР, опубліковану в неділю.

У заяві Міністерства торгівлі КНР Пекін закликав Сполучені Штати утриматися від подальших погроз і повернутися до конструктивного діалогу для врегулювання торгівельних суперечок.

"Погрози високими митами на кожному кроці це не правильний спосіб налагодити відносини з Китаєм. США мають якомога швидше виправити свої неправильні дії", - наголосили у відомстві.

У відомстві додали, що їхні останні кроки у відповідь, включаючи запровадження нових обмежень на експорт рідкісноземельних елементів і мінералів, є необхідними заходами захисту на тлі ескалації з боку Вашингтона.

При цьому у Пекіні підкреслили, що контроль за експортом не є повною забороною. Заявки, які відповідатимуть встановленим критеріям, будуть схвалені, а до оголошення про нові обмеження Китай заздалегідь проінформував відповідні країни та регіони. У міністерстві також запевнили, що можливий вплив цих заходів на глобальні ланцюги постачання буде незначним.

Раніше Трамп оголосив про нові митні ініціативи після того, як Китай ввів додаткові портові збори для американських суден, ініціював антимонопольне розслідування проти компанії Qualcomm і посилив експортний контроль на стратегічно важливі ресурси.

Торговельна війна між США та Китаєм є взаємно шкідливою, а повне "розлучення" економік малоймовірне.

"США і Китай залишаються взаємозалежними. Торговельна війна не вигідна жодній зі сторін. Найкращий вихід повернення до переговорів", - пише агенція.

11 жовтня стало відомо, що Трамп оголосив про запровадження 100‑% тарифів на товари з Китаю.