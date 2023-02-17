У Нідерландах створять Міжнародний реєстр збитків, які росія завдала Україні

Позови про відшкодування збитків проти росії можна подати до Гааги.

Уряд Нідерландів дозволив розташувати в Гаазі міжнародну організацію – Міжнародний реєстр збитків.

Про це повідомляє Reformatorisch dagblad.

"російське вторгнення в Україну спричинило там величезні руйнування, і позови про відшкодування збитків можуть бути подані цього року до нової організації, створеної в Гаазі. Кабмін дав на це згоду", – йдеться в повідомленні.

Те, що дане рішення є важливим для України наголосив і Глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це перший компонент компенсаційного механізму, який дозволить зробити так, щоб росія заплатила за все. Злочинець буде покараний і платитиме за кожен злочин. Вдячні за це важливе рішення – працюємо", – йдеться в повідомленні.