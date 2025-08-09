У Німеччині за три місяці зафіксували сотні дронів над стратегічними об’єктами, включно з військовими базами — ЗМІ

Найчастіше невідомі безпілотники фіксували вночі.

Над критичними об’єктами Німеччини з січня по березень 2025 року зафіксували 536 безпілотників, йдеться у звіті Федерального відомства кримінальної поліції в Меккенгаймі "Дрон як засіб вчинення злочину", який опинився в розпорядженні видання Bild. Серед об’єктів, над якими помічали БпЛА, є військові бази, цивільні аеропорти та енергетика.

Загалом зареєстрували 270 випадків прольоту безпілотників. З них щонайменше у 55 випадках одночасно фіксували проліт двох і більше БпЛА. У 45 % випадків дрони помічали з 18:00 до півночі, у 28% – з півночі до 6:00. У світлий час доби їх фіксували менше: 13% – вранці, 14% вдень.

Найчастіше безпілотники фіксували над військовими об’єктами – таких звернень було 117. У "центрі уваги" дронів опинилася військово-морська база Бундесверу у Вільгельмсхафені (Нижня Саксонія), де зареєстрували 10 випадків. Тоді як над американською базою Рамштайн у Рейнальд-Пфальці чи в Бремергафені помічали «рої» з 15 безпілотників.

Також безпілотники помічали над об’єктами енергетичного сектору. За вказаний період зафіксували 88 випадків прольоту дронів. В основному дрони спостерігалися над терміналами СПГ у Штадте та Вільгельмсхафені (обидва в Нижній Саксонії), а також у Брунсбюттелі (Шлезвіг-Гольштейн).

БпЛА фіксували й над цивільними аеропортами, портами та залізничними станціями, оборонними підприємствами, урядовими та адміністративними будівлями.

Прокурори відкрили 123 кримінальні справи у Нижній Саксонії, Шлезвіг-Гольштейні, Рейнланд-Пфальці, Баварії та Північному Рейні-Вестфалії. Попередні розслідування не могли довести іноземний контроль дронами, однак і не виключили його. Лише у восьми випадках вдалося ідентифікувати 10 операторів БпЛА.

"Комерційні дрони зазвичай виявляються системами виявлення. Однак також є повідомлення, коли системи виявлення або радари, що використовуються як військовими, так і поліцією, не змогли виявити дрон… Зокрема, дрони, які не можна виявити, вказують на некомерційні або військові безпілотники, оскільки військові та комерційно доступні системи виявлення БпЛА зазвичай реагують на всі відомі дрони", – йдеться у звіті.

У документі також вказано, що коли системи не реагують, це може свідчити про цілеспрямовані маніпуляції або саморобні дрони.