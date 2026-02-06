У Норвегії відкрили розслідування проти колишнього прем'єра через справу Епштейна

Водночас конкретних обвинувачень Яґланду наразі не висунуто.

У Норвегії розпочато розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра країни, ексголови Норвезького Нобелівського комітету та колишнього генерального секретаря Ради Європи Торбйорн Яґланд. Його підозрюють у можливих корупційних правопорушеннях на тлі оприлюднення матеріалів у справі Джеффрі Епштейна.

Про це повідомило норвезьке управління з розслідування економічних та екологічних злочинів Økokrim.

Рішення про початок розслідування ґрунтується на інформації з нещодавно розсекречених документів, пов’язаних зі справою Епштейна.

"Ми вважаємо, що існують достатні підстави для проведення розслідування, з огляду на те, що в період, охоплений оприлюдненими документами, він обіймав посади голови Нобелівського комітету та генерального секретаря Ради Європи", — йдеться в заяві Økokrim.

Водночас конкретних обвинувачень Яґланду наразі не висунуто. За даними Økokrim, слідство стосуватиметься можливого отримання подарунків, компенсацій за поїздки та позик у зв’язку з його попередніми посадами.

Крім того, норвезька поліція звернулася з вимогою позбавити Яґланда дипломатичного імунітету, який він отримав як колишній очільник міжнародної організації. Відповідний запит уже направлено до Міністерства закордонних справ Норвегії.

