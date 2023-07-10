У новому пакеті допомоги від Німеччини не буде далекобійних ракет Taurus – Tagesspiegel

Їх Київ просив ще у травні.

У новому пакеті військової допомоги для України від Німеччини не буде далекобійних ракет Taurus.

Про це заявили німецькі урядовці у Берліні, повідомляє Tagesspiegel.

Зазначається, що на саміті НАТО у Вільнюсі ФРН хоче пообіцяти Україні подальші поставки озброєнь у більших масштабах, однак без ракет Taurus.

"Щодо Taurus немає жодних новин", – зазначили посадовці.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на саміті НАТО у Вільнюсі Берлін оголосить про "дуже суттєву" поставку військової техніки для України.