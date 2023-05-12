У ПАР кажуть, що зброя була відправлена до росії, але дозволу на це ніхто не давав – Reuters

Якщо дійсно зброю вантажили на судно та відправляли до росії, це було зроблено протизаконно.

Уряд Південно-Африканської Республіки стверджує, що окремі випадки експорту зброї до росії дійсно мали місце, але дозволу на це ніхто не надавав.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що голова Міністерства з комунікацій Монді Гумбулеле, на момент відправки зброї, яка відбулась у грудні 2022 року, очолював Національний комітет з контролю за конвенційною зброєю (NCACC).

"Ми не затверджували ніякого постачання зброї для росії", – зазначив він.

У свою чергу речник відділу міжнародних відносин та співпраці Клейсон Мон'єла також заявив, що NCACC "не має інформації про затверджений продаж зброї нашою державою росії" за той період.