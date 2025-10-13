У ПАРЄ пояснили, чому мирні зусилля Трампа в Україні не дали результатів

Україні та НАТО надзвичайно складно оцінити, що саме Трамп робитиме.

Переговори між росією та Україною щодо мирного урегулювання досі не принесли жодних результатів, незважаючи на зусилля президента США Дональда Трампа, і на це є дві основні причини. Перша з них – це позиція росії, а от друга – абсолютна непередбачуваність самого Трампа.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-президент ПАРЄ Дон Туїг.

"Ми бачили на прикладі російської влади і президента путіна зокрема, що у минулому, коли він створював якусь проблему або ситуацію, то згодом здавалось, ніби він знаходить якесь рішення, яке дає йому те, що він хоче, і всі кажуть: "О, який він хороший чоловік"", - зазначає він.

Водночас, каже Туїг, непередбачуваність Трампа теж є дуже великою проблемою.