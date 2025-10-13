У ПАРЄ пояснили, чому мирні зусилля Трампа в Україні не дали результатів
13 жовтня 2025, 13:13
Фото: sprotiv.org
Україні та НАТО надзвичайно складно оцінити, що саме Трамп робитиме.
Переговори між росією та Україною щодо мирного урегулювання досі не принесли жодних результатів, незважаючи на зусилля президента США Дональда Трампа, і на це є дві основні причини. Перша з них – це позиція росії, а от друга – абсолютна непередбачуваність самого Трампа.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-президент ПАРЄ Дон Туїг.
"Ми бачили на прикладі російської влади і президента путіна зокрема, що у минулому, коли він створював якусь проблему або ситуацію, то згодом здавалось, ніби він знаходить якесь рішення, яке дає йому те, що він хоче, і всі кажуть: "О, який він хороший чоловік"", - зазначає він.
Водночас, каже Туїг, непередбачуваність Трампа теж є дуже великою проблемою.
"Це велика проблема, тому що ніхто не може зрозуміти, чого саме прагне президент Трамп. Одного дня він каже: "О, будуть тарифи на це", наступного дня — їх немає. Одного дня він каже: "Так, я можу домовитися з путіним", а потім не може. Потім каже, що працюватиме над вирішенням проблеми, і не робить цього. Тому, на мою думку, зараз надзвичайно складно мати справу з американським президентом та його адміністрацією, бо незрозуміло, що він хоче робити", - каже віце-президент ПАРЄ.
Він вважає, що Трамп дійсно хоче завершення конфлікту, але сумнівається, що він справді відданий ідеї незалежної України.
"Ми просто не можемо бути впевнені. Сьогодні він хоче повернути всі ваші землі, завтра – змушує йти на поступки. Тому я не думаю, що він серйозно залучений у мирний процес. Я думаю, це "для галочки". Якщо буде мир – то це він "приніс мир в Україну"", - підсумовує віце-президент ПАРЄ.