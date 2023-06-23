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У Пентагоні пояснили ефективність касетних боєприпасів проти російських військ – Reuters

23 червня 2023, 10:23
У Пентагоні пояснили ефективність касетних боєприпасів проти російських військ – Reuters
джерело glavcom
DPICM – це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, створених у США.

Касетні боєприпаси можуть ефективно застосовуватись підрозділами ЗСУ проти розташованих в окопах російських військ.

Про це заявила заступниця помічника міністра оборони США Лаура Купер, повідомляє Reuters.

"Наші військові аналітики підтвердили, що касетні боєприпаси DPICM на полі бою будуть особливо ефективними проти окопів на російських позиціях", – сказала Купер законодавцям під час слухань у Конгресі.

За її словами, причина, чому США досі не схвалили Україні передачу касетних боєприпасів, полягає у існуючих обмеженнях Конгресу на їх надання та пов'язана з побоюваннями щодо єдності союзників у цьому питанні.

"З точки зору ефективності на полі бою ми вважаємо, що це було б корисно", – зазначила заступниця помічника голови Пентагону.

DPICM – це сімейство артилерійських та реактивних касетних снарядів, створених у США. Касетні бойові елементи мають кумулятивні властивості для боротьби з бронетехнікою, а також осколкову дію – для боротьби з живою силою. Деякі бойові елементи можуть мати підривник уповільненої дії.

Пакт 2008 року, який забороняє виробництво, застосування та накопичення касетних боєприпасів, був прийнятий 123 країнами, включаючи більшість із 28 членів НАТО. США, росія та Україна відмовилися приєднатися до цього пакту.

У грудні 2022 року стало відомо, що Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена поки що не готова виконати це побажання.

ПентагонЗСУбоєприпасивійна в Україні

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