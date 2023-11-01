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У Пентагоні прокоментували наступ росіян на Авдіївку

01 листопада 2023, 10:13
У Пентагоні прокоментували наступ росіян на Авдіївку
джерело glavcom
Бригадний генерал Пет Райдер наступ оцінив як "операції з обмеженим ефектом".

російські війська проводять в Україні, зокрема в районі Авдіївки, "наступальні операції з обмеженим ефектом".

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, українські воїни домагаються "певних додаткових успіхів та прогресу" на полі бою.

"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях", - сказав Райдер.

Він зазначив, що США зосереджені на подальшому наданні допомоги Україні як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі.

Райдер також додав, що союзники продовжують навчати українських військових у Німеччині.

Нагадаємо, у жовтні окупанти активізували наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, цей наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

 

Авдіївкавійна в Україніросія окупантинаступ рф

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