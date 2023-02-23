У перші дні вторгнення в Україну росія збила кілька власних літаків – FT

рф не вистачало пілотів із досвідом бойових дій із залученням сухопутних сил.

У перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну російські окупанти збили кілька власних літаків.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

За словами двох західних і українського чиновника, росії не вистачало пілотів із досвідом бойових дій із залученням наземних сил, які також були готові до польотів.

"Можливо, це не двозначне число, але це більше, ніж один чи два російські літаки. Було багато братовбивств", - розповів колишній високопоставлений чиновник США.

Заступник голови української військової розвідки Вадим Скібіцький підтвердив слова іноземного колеги.

"Це сталося. З артилерійських підрозділів, з танків, і ми навіть це бачили з наших перехоплень їхніх розмов. Вони збивали власні вертольоти й збивали власні літаки", - резюмував він.

Видання зазначає, що на землі просування росії відбулося ціною величезних втрат і не допомогло їй захопити жодного великого міста, окрім Херсона. До кінця березня війська були в жалюгідному стані, тож відійшли з більшої частини центральної та північно-східної України, що було представлено як "жест доброї волі". Геніальний план виявився невдалим, резюмують журналісти.

"росія облажалася. герасимов спочатку не хотів так заходити з усіх боків. Але фсб і всі інші переконали його, що всі чекають, коли він з’явиться, опору не буде", - сказав Скібіцький.