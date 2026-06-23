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У Польщі на кордоні запустили оновлену систему Eurodac

23 червня 2026, 12:30
У Польщі на кордоні запустили оновлену систему Eurodac
Фото: Getty Images
Вона вже підтримує роботу поліції та прикордонної служби, посилюючи боротьбу з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю.
У Польщі запрацювала модернізована система Eurodac для реєстрації біометричних даних іноземців. 
 
Про це повідомляє МВС Польщі.
 
Серед новацій:
 
  • Eurodac збирає відбитки пальців та зображення обличчя іноземців, які шукають притулок або незаконно перетнули кордон ЄС.
  • Відтепер дані збираються у дітей віком від 6 років (раніше – від 14).
  • Правоохоронці отримали доступ до системи для швидшої ідентифікації підозрюваних, жертв злочинів та осіб, причетних до терористичної діяльності.
  • Система дозволяє миттєво визначити, чи подавала особа заяву про притулок в іншій країні ЄС, що спрощує адміністративні процедури.
 
Eurodac збирає не лише біометрію, а й буквено-цифрові дані, зокрема номери паспортів та інформацію про проїзні документи. Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Шиманський, оновлена платформа спрощує обмін даними між державами-членами ЄС.
 
"Це рішення дозволяє ефективніше ідентифікувати осіб, які намагаються незаконно перетнути кордони, забезпечуючи кращу співпрацю між службами та посилення захисту", – підкреслив Шиманський.
 
Запуск Eurodac став черговим кроком ЄС у впровадженні широкомасштабних ІТ-систем безпеки. Зокрема, з 12 жовтня 2025 року в Польщі вже працює Система в'їзду/виїзду (EES), яка реєструє біометричні дані громадян третіх країн, що перетинають кордони Шенгенської зони.
Польщакордонвійна в Україніросія окупанти

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