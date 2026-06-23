У Польщі на кордоні запустили оновлену систему Eurodac

Вона вже підтримує роботу поліції та прикордонної служби, посилюючи боротьбу з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю.

У Польщі запрацювала модернізована система Eurodac для реєстрації біометричних даних іноземців.

Про це повідомляє МВС Польщі.

Серед новацій:

Eurodac збирає відбитки пальців та зображення обличчя іноземців, які шукають притулок або незаконно перетнули кордон ЄС.

Відтепер дані збираються у дітей віком від 6 років (раніше – від 14).

Правоохоронці отримали доступ до системи для швидшої ідентифікації підозрюваних, жертв злочинів та осіб, причетних до терористичної діяльності.

Система дозволяє миттєво визначити, чи подавала особа заяву про притулок в іншій країні ЄС, що спрощує адміністративні процедури.

Eurodac збирає не лише біометрію, а й буквено-цифрові дані, зокрема номери паспортів та інформацію про проїзні документи. Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Шиманський, оновлена платформа спрощує обмін даними між державами-членами ЄС.

"Це рішення дозволяє ефективніше ідентифікувати осіб, які намагаються незаконно перетнути кордони, забезпечуючи кращу співпрацю між службами та посилення захисту", – підкреслив Шиманський.

Запуск Eurodac став черговим кроком ЄС у впровадженні широкомасштабних ІТ-систем безпеки. Зокрема, з 12 жовтня 2025 року в Польщі вже працює Система в'їзду/виїзду (EES), яка реєструє біометричні дані громадян третіх країн, що перетинають кордони Шенгенської зони.