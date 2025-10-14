Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі поширили фейк, ніби українець убив трьох людей у Кракові

14 жовтня 2025, 18:11
У Польщі поширили фейк, ніби українець убив трьох людей у Кракові
Фото: cacds.org.ua
Поліція закликала не піддаватися дезінформації.
У Польщі в соціальних мережах поширили фейк про нібито потрійне вбивство, скоєне українцем у Кракові. 
 
Про це повідомила поліція Малопольського воєводства. 
 
"У мережі поширюється інформація про нібито потрійне вбивство, скоєне в Кракові особою української національності. Ми категорично спростовуємо цю інформацію!" — йдеться в повідомленні.
 
У поліції додали, що такі сенсаційні повідомлення швидко поширюються в мережі, тому закликали громадян не піддаватися дезінформації.
 
Зазначимо, що в соцмережах у Польщі поширили відео, на якому було видно лише автомобілі екстреної допомоги. А в описі до відео йшлося, ніби українець застрелив двох молодих поляків: 21-річного хлопця та двох 19-річних дівчат.
 
RMF24 пише, що в польському Мінцифри також закликали завжди перевіряти джерело інформації — особливо зараз, коли "майже щодня ми маємо справу з російськими провокаціями та дезінформацією".
 
До того ж видання зазначило, що наприкінці вересня російська Служба зовнішньої розвідки опублікувала заяву, де стверджувала, нібито польські та українські служби планують "провокацію" на території Польщі, у якій буде звинувачено росію.
 
МВС Польщі тоді повідомило, що це фейкова інформація, яку поширюють російські служби. Там додали, що аналіз поширення цієї інформації вказує на планову інформаційну операцію: "Її мета завжди однакова — відрізати Україну від підтримки Польщі та країн НАТО, змінюється лише брехня".

 

