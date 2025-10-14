У Польщі поширили фейк, ніби українець убив трьох людей у Кракові

Поліція закликала не піддаватися дезінформації.

У Польщі в соціальних мережах поширили фейк про нібито потрійне вбивство, скоєне українцем у Кракові.

Про це повідомила поліція Малопольського воєводства.

"У мережі поширюється інформація про нібито потрійне вбивство, скоєне в Кракові особою української національності. Ми категорично спростовуємо цю інформацію!" — йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що такі сенсаційні повідомлення швидко поширюються в мережі, тому закликали громадян не піддаватися дезінформації.

Зазначимо, що в соцмережах у Польщі поширили відео, на якому було видно лише автомобілі екстреної допомоги. А в описі до відео йшлося, ніби українець застрелив двох молодих поляків: 21-річного хлопця та двох 19-річних дівчат.