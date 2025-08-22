У Польщі відкриють новий навчальний полігон для ЗСУ

Він будується за сприянням країн НАТО та Норвегії.

На півдні Польщі 1 вересня відкриють другий за величиною навчальний табір для українських та польських військових.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір - місце для навчання польських та українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це і наша філософія - ми хочемо допомагати Україні на території Польщі. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати", - повідомив міністр.

Він розповів, що будівництво великого табору розпочалося 14 липня. Наразі роботи на стадії завершення і вже 1 вересня на цьому полігоні розпочнеться перший курс навчання для українських військ на території Польщі.