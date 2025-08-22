Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі відкриють новий навчальний полігон для ЗСУ

22 серпня 2025, 19:31
У Польщі відкриють новий навчальний полігон для ЗСУ
Джерело: armyinform
Він будується за сприянням країн НАТО та Норвегії.
На півдні Польщі 1 вересня відкриють другий за величиною навчальний табір для українських та польських військових. 
 
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
 
"Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір - місце для навчання польських та українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це і наша філософія - ми хочемо допомагати Україні на території Польщі. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати", - повідомив міністр.
 
Він розповів, що будівництво великого табору розпочалося 14 липня. Наразі роботи на стадії завершення і вже 1 вересня на цьому полігоні розпочнеться перший курс навчання для українських військ на території Польщі.
 
Косіняк-Камиш зазначив, що після завершення місії з підтримки України цей табір буде переданий для використання польськими Збройними силами.
 
"Я хотів би щиро подякувати всім нашим солдатам - командиру та начальнику цього місця, які керують усім навчальним комплексом для сухопутних військ. Це найпівденніший полігон, другий за величиною в Польщі, центр підготовки сухопутних військ, який демонструє свої можливості", - додав польський міністр.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється