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У Польщі висунули звинувачення у шпигунстві росіянину, затриманому навесні 2022 року

23 лютого 2023, 14:04
У Польщі висунули звинувачення у шпигунстві росіянину, затриманому навесні 2022 року
Фото: polradio.pl
Підозрюваний росіянин багато років легально проживав у Польщі і мав там бізнес.

У Польщі офіційно висунули звинувачення росіянину, якого минулої весни затримали за підозрою у шпигунстві на користь рф.

Про це повідомляє видання PAP, цитуючи речницю прокуратури Гданська.

Чоловік захоплювався історичною реконструкцією і через ці кола налагодив контакти з деякими польськими військовими та використовував це для роботи на російську розвідку. Розвідувальна діяльність здебільшого стосувалася підрозділів, що розміщуються на північному сході Польщі. росіянина затримали ще у квітні 2022-го. Відтоді він перебував під вартою.

«На основі матеріалів, зібраних військовою контррозвідкою та матеріалів слідства, встановлено, що він брав участь у роботі російської військової розвідки шляхом добування та збору інформації про польські збройні сили», - зазначила речниця.

Зокрема, йшлося про організаційну структуру, штатний розпис, укомплектування, правила комунікацій та інші деталі.

Вважається, що він передавав таку інформацію впродовж 2015-2022 років.

На додачу слідчі виявили деякі корупційні правопорушення, пов’язані з розмитненням товарів у рамках підприємницької діяльності росіянина; щодо цього ведеться розслідування також проти кількох громадян Польщі.

За статтями звинувачення чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

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