У Польщі засудили подружжя росіян, які працювали на ФСБ

Суд призначив чоловіку сім років ув'язнення, а його дружині — три роки тюрми за допомогу в шпигунстві.

Окружний суд у Сосновці в Польщі засудив росіянина за шпигунство та відправку посилки з вибухівкою. Його дружина отримала термін за співучасть у шпигунській діяльності.

Про це повідомляє Національна прокуратура Польщі, передає RMF24.

Правоохоронці затримали подружжя у липні 2024 року, а закритий судовий процес розпочався у січні цього року через загрозу державній безпеці. Слідчі встановили, що чоловік з лютого до серпня 2022 року співпрацював із ФСБ росії, збираючи дані про російських опозиціонерів у Польщі та організації, які їм допомагають.

Зібрану інформацію засуджений. передавав дружині на зашифрованій флешці, а вона мала відвезти її в росію та віддати представникам ФСБ.

Крім цього, чоловіка визнали винним в організації відправки кур'єрською службою посилки з потужною бомбою на основі нітрогліцерину, яку влітку 2024 року виявили на складі в Лодзинському воєводстві.