У Польщі затримали чоловіка, який ображав українців в автобусі

Сибіга закликав польських політиків припинити нагнітання ненависті до українців.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський оголосив про затримання польського чоловіка, який причепився з образами до українців у автобусі в місті Бельсько-Бяла.

Про це він повідомив у X.

"Будь-яка форма агресії зустріне рішучу реакцію держави. Нехай це буде пересторогою для кожного 'хейтера' – безкарними ви не залишитесь", – заявив міністр. Поліція повідомила, що ідентифікувала чоловіка за відеозаписом, опублікованим онлайн, та доставила його до відділку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поширив відеозапис інциденту, знятий українською підліткою. На ньому польський чоловік причіпляється до дівчини з претензіями на ґрунті національності та кілька разів говорить їй і жінці, яка втрутилася, "валити в Україну". "Герой у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба", – прокоментував Сибіга.

Він зазначив, що після розголосу українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом відреагувати на приниження гідності українців за національною ознакою. "Нині ця особа вже затримана. Дякуємо польським правоохоронцям за швидку та правильну реакцію. Вкотре закликаємо окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців, які негативно впливають на антиукраїнські настрої у польському суспільстві", – заявив міністр.