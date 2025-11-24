У Польщі затримали одного з українців, якого звинувачують у диверсії на залізниці

Йому також обрали запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

Польські правоохоронці затримали українського громадянина Володимира Б., якого звинувачують у диверсії на залізниці.

Про це повідомили в Національній прокуратурі Польщі.

Так, Володимира Б. підозрюють у «діях на користь російської розвідки» та наданні допомоги безпосереднім виконавцям — Олександру К. та Євгенію І. — у вчиненні диверсій у містах Міка та Голаб.

За даними слідства, затриманий українець начебто "логістично сприяв злочинцям". Як розповіли в прокуратурі, у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгенія І. до місця проведення диверсії, що дало йому змогу провести розвідку місцевості та вибрати місце для встановлення вибухівки.