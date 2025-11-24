Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі затримали одного з українців, якого звинувачують у диверсії на залізниці

24 листопада 2025, 14:55
У Польщі затримали одного з українців, якого звинувачують у диверсії на залізниці
Фото: з вільних джерел
Йому також обрали запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.
Польські правоохоронці затримали українського громадянина Володимира Б., якого звинувачують у диверсії на залізниці.
 
Про це повідомили в Національній прокуратурі Польщі.
 
Так, Володимира Б. підозрюють у «діях на користь російської розвідки» та наданні допомоги безпосереднім виконавцям — Олександру К. та Євгенію І. — у вчиненні диверсій у містах Міка та Голаб.
 
За даними слідства, затриманий українець начебто "логістично сприяв злочинцям". Як розповіли в прокуратурі, у вересні 2025 року Володимир Б. відвіз Євгенія І. до місця проведення диверсії, що дало йому змогу провести розвідку місцевості та вибрати місце для встановлення вибухівки.
 
Українця затримали 20 листопада. Йому також обрали запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.
 
"Розслідування триває. Тривають інтенсивні зусилля для встановлення всіх інших осіб, які будь-яким чином брали участь у замовленні, плануванні, організації або виконанні вищезазначених диверсійних атак", — заявили в прокуратурі.

 

війна в Україні росія окупанти Польща

