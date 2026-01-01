Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі затримали українця, який сидів у аеропорту з радіоглушником

01 січня 2026, 14:23
У Польщі затримали українця, який сидів у аеропорту з радіоглушником
з вільних джерел
Чоловіку вже обрали запобіжний захід – арешт терміном на один місяць.
У польському аеропорту Окенце 26 грудня затримали 23-річного українця із радіоглушником. Він близько шести годин годин сидів із пристроєм у кафе летовища.
 
Про це пише Rzeczpospolita. 
 
Чоловік не зміг пояснити, для чого йому знадобився пристрій, що працював на діапазонах частот, зарезервованих для повітряного зв'язку і навігації. Також він надав плутані свідчення про себе. За даними журналістів, затриманого звуть Ілля С. Наступного дня після затримання його помістили під варту терміном на один місяць. 
 
"Провадження пов’язане з інцидентом, розкритим 26 грудня 2015 року, який стосувався спроби використання громадянином України Іллею С. радіообладнання, що працює в діапазонах частот, визначених відповідно до положень статті 111, пункту 3 Закону про телекомунікації, для авіаційного зв’язку та авіаційної радіолокації та радіонавігації в аеропорту Варшава-Окенце, шляхом володіння справним пристроєм для глушіння радіохвиль на об’єктах критичної інфраструктури", – прокоментував справу речник Окружної прокуратури Варшави Пйотр Скіба. 
 
Затриманому інкримінують правопорушення за статтею 13 § 1 Кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 212 параграф 1 пункт 4 Закону про авіацію – замах на вчинення дій, що "загрожують безпеці повітряного руху".  Після затримання чоловік не зміг пояснити, що він робив у аеропорту і для чого йому глушник. 
 
"Він колись стверджував, що є солдатом, а потім одразу ж заявив, що він бізнесмен. Він також не пояснив, що робить у Польщі, коли він сюди приїхав і чому", – розповів співрозмовник RP на умовах анонімності. 
 
Пйотр Скіба уточнив, що затриманий заявив, що мешкає в Канаді. 
 
"Підозрюваний не визнав себе винним у висунутих звинуваченнях і надав свідчення, які на цьому попередньому етапі розслідування не підтверджуються зібраними доказами", – сказав він, додавши, що свідчення чоловіка перевірять фахівці. 
 
Зокрема, вивчать дані на комп'ютері і телефоні, а також дослідять сам глушник: перевірять, чи це загальнодоступний пристрій, чи більш технологічно складний. 

 

