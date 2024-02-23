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У Польщі знову пошкодили український вантаж із агропродукцією

23 лютого 2024, 12:11
У Польщі знову пошкодили український вантаж із агропродукцією
Джерело: скріншот
Цього разу поляки пошкодили ріпак, що мав їхати до Німеччини.

На польському кордоні знову пошкодили вантаж із українською агропродукцією. На залізничному пункті пропуску Дорохуськ близько 9 години ранку невідомі пошкодили ріпак у трьох зерновозах. Вантаж прямував транзитом через Польщу до Німеччини.

Про це повідомили в Мінвідновлення.

"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити”, – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Укрзалізниця звернеться до польських правоохоронців.

Нагадаємо, що це вже третій випадок умисного пошкодження української агропродукції, що транзитом слідує через Польщу до інших країн. Спершу поляки висипали зерно з трьох вантажівок, що везли його до балтійської країни. Потім –з вагону, що слідував до Німеччини.

Польщаагропродукціявійна в Україніросія окупанти

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