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ПОЛІТИКА

Інцидент біля кордону: польські фермери зупинили українські фури і висипали зерно на дорогу

12 лютого 2024, 11:04
Інцидент біля кордону: польські фермери зупинили українські фури і висипали зерно на дорогу
Джерело: скріншот
Інцидент стався вчора вранці, 11 лютого, на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську, де протестують фермери.

Польська поліція проводить розслідування інциденту, який стався біля кордону з Україною в Дорогуську — напередодні фермери зупинили три українські фури і висипали зерно на дорогу.

Про це повідомляє RMF FM.

Інцидент стався вчора вранці, 11 лютого, на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську, де протестують фермери.

"Після оформлення до Польщі вʼїхали три вантажівки з водіями — громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорту далі і в якийсь момент відкрили причепи, внаслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України", — розповіла комісарка Єва Чиж із Головного управління муніципальної поліції в Хелмі.

За її словами, правоохоронці зʼясовують подробиці інциденту, проводять перевірку та встановлюють особи учасників.

З лютого польські фермери знову почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Вчора заблокованими були ПП "Ягодин — Дорогуськ" та "Рава-Руська — Гребенне". Раніше вони блокували також пункт пропуску "Шегіні — Медика".

Нагадаємо, 11 лютого польські фермери заблокували два пункти пропуску – "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне".

зерноПольські фермери

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