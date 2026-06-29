У Польщі звинуватили українців та білорусів в організації проплачених мітингів
29 червня 2026, 15:33
Фото: з вільних джерел
Метою гібридної операції впливу рф був підрив суспільної довіри, розпалювання напруженості та використання українців як інструменту російських спецслужб.
У Польщі затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян білорусі. За версією слідства, вони організовували проплачені мітинги серед українських біженців за кошти росії.
Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Томаш Семоняк та Rzeczpospolita.
За його словами, з осені 2025 року затримані шукали людей та платили їм за участь у "демонстраціях" серед українців у Польщі.
"За даними Агентства внутрішньої безпеки, кошти для реалізації цієї мети надходили з росії. Це кваліфікується як спроба операції впливу на українських мігрантів у Польщі", – заявив Семоняк.
За даними правоохоронців, організатори намагалися впливати на настрої українських біженців у Польщі та використовувати їх для просування політичних гасел. Для розпалювання емоцій і провокування протестів вони використовували гострі теми, зокрема, новини про корупційні скандали в України.
В Агентстві внутрішньої безпеки Польщі підкреслили, що метою гібридної операції впливу рф був підрив суспільної довіри, розпалювання напруженості та використання українців як інструменту російських спецслужб.