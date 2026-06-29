У Польщі звинуватили українців та білорусів в організації проплачених мітингів

Метою гібридної операції впливу рф був підрив суспільної довіри, розпалювання напруженості та використання українців як інструменту російських спецслужб.

У Польщі затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян білорусі. За версією слідства, вони організовували проплачені мітинги серед українських біженців за кошти росії.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Томаш Семоняк та Rzeczpospolita

За його словами, з осені 2025 року затримані шукали людей та платили їм за участь у "демонстраціях" серед українців у Польщі.

"За даними Агентства внутрішньої безпеки, кошти для реалізації цієї мети надходили з росії. Це кваліфікується як спроба операції впливу на українських мігрантів у Польщі", – заявив Семоняк.