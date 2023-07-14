У путіна спростували заяву про те, що він погодився на подовження "зернової угоди"

Речник путіна Дмитро Пєсков повідомив, що росія нібито не робила жодних офіційних заяв про подовження "зернової угоди".

У росії спростували заяву про те, що владімір путін нібито погодився подовжити "зернову угоду" за участі України та Туреччини.

Про це повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють пропагандистські ЗМІ рф.

"росія не робила жодних заяв про подовження "зернової угоди", - сказав він.

Раніше видання AFP повідомило, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив про згоду російського колеги владіміра путіна на подовження угоди. Водночас турецьке агентство Anadolu пише, що Ердоган заявив про "єдину думку" москви й Анкари у питанні подовження угоди.

Нагадаємо, у липні 2023 російський режим почав заявляти, що він більше не погодиться на подовження зернової ініціативи. У кремлі висунули свої умови щодо цього договору з Туреччиною.