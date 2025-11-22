У росії фіксують обвал експорту озброєнь – розвідка

За даними розвідки, до 2022 року рф отримувала близько 14 млрд доларів щороку від цього напрямку експорту, але у 2024 році доходи катастрофічно впали.

У рф на фоні повномасштабного вторгнення в Україну спостерігається обвал ринку експорту озброєнь.

Про це повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, до 2022 року рф отримувала близько 14 млрд доларів щороку від цього напрямку експорту, але у 2024 році доходи катастрофічно впали. Дані Jamestown Foundation підтверджують стрімке падіння: 12,5 млрд у 2021 році, 8 млрд у 2022-му, 3 млрд у 2023-му і лише 1 млрд доларів у 2024-му.

За оцінками Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), частка росії на глобальному ринку озброєнь у 2024 році скоротилася з 21 % до 7,8 %. Географія постачань також звужується: з 47 країн у 2018–2022 роках до 33 у 2024-му, причому більшість – держави Азії та Океанії. Найбільші покупці – Індія, Китай та Казахстан – також скорочують закупівлі.