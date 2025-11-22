Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У росії фіксують обвал експорту озброєнь – розвідка

22 листопада 2025, 15:54
Фото: Служба зовнішньої розвідки
За даними розвідки, до 2022 року рф отримувала близько 14 млрд доларів щороку від цього напрямку експорту, але у 2024 році доходи катастрофічно впали.
У рф на фоні повномасштабного вторгнення в Україну спостерігається обвал ринку експорту озброєнь.
 
Про це повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки.
 
За даними розвідки, до 2022 року рф отримувала близько 14 млрд доларів щороку від цього напрямку експорту, але у 2024 році доходи катастрофічно впали. Дані Jamestown Foundation підтверджують стрімке падіння: 12,5 млрд у 2021 році, 8 млрд у 2022-му, 3 млрд у 2023-му і лише 1 млрд доларів у 2024-му.
 
За оцінками Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI), частка росії на глобальному ринку озброєнь у 2024 році скоротилася з 21 % до 7,8 %. Географія постачань також звужується: з 47 країн у 2018–2022 роках до 33 у 2024-му, причому більшість – держави Азії та Океанії. Найбільші покупці – Індія, Китай та Казахстан – також скорочують закупівлі.
 
Попри заяви російських чиновників про "майбутнє відновлення" і портфель замовлень на понад 60 млрд доларів, значна частина контрактів не підтверджена та залежить від клієнтів із низькою платоспроможністю. Без російського кредитування ці угоди залишаються радше політичними деклараціями, ніж реальним експортом.
 
На виставці Dubai Air Show 2025 "Рособоронекспорт" привіз 850 позицій, але майже всі "новітні" зразки виявилися макетами. Це демонструє глибину технологічного відставання та дефіцит боєздатної продукції.
 
Таким чином, російський оборонно-промисловий комплекс втрачає ринки, технологічно деградує та дедалі більше залежить від замовників з Африки та Близького Сходу. У найближчій перспективі падіння експорту лише прискориться.

 

