У росії розглядають щонайменше три сценарії війни в Україні

У кремлі, схоже, зараз є щонайменше три сценарії щодо війни проти України, і один з них передбачає спробу поступового замороження протистояння.

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

За його словами, перший сценарій ворога – це продовження війни щонайменше до 2028 року, мовляв, зараз росіяни роблять ставку на цьогорічну весняно-літню спробу штурмових дій. Утім, на думку Коваленка, продовження бойових дій до 2028 року не є реальним без мобілізації в рф.

Другий сценарій – "дрейф" до припинення вогню та заморожування війни. Для цього пропагандисти в росії вже формують наратив, згідно з яким президент країни путін був погано проінформований про ситуацію на фронті, а війна "зайшла в тупик через дії генералів, які брехали".

"Третій сценарій – продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії. На цьому тлі в рф проштовхують законопроєкт, який дозволяє використовувати армію в інших країнах для "захисту громадян росії", – зазначив очільник ЦПД.