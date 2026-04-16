У росії розглядають щонайменше три сценарії війни в Україні
16 квітня 2026, 16:35
У кремлі, схоже, зараз є щонайменше три сценарії щодо війни проти України, і один з них передбачає спробу поступового замороження протистояння.
Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
За його словами, перший сценарій ворога – це продовження війни щонайменше до 2028 року, мовляв, зараз росіяни роблять ставку на цьогорічну весняно-літню спробу штурмових дій. Утім, на думку Коваленка, продовження бойових дій до 2028 року не є реальним без мобілізації в рф.
Другий сценарій – "дрейф" до припинення вогню та заморожування війни. Для цього пропагандисти в росії вже формують наратив, згідно з яким президент країни путін був погано проінформований про ситуацію на фронті, а війна "зайшла в тупик через дії генералів, які брехали".
"Третій сценарій – продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії. На цьому тлі в рф проштовхують законопроєкт, який дозволяє використовувати армію в інших країнах для "захисту громадян росії", – зазначив очільник ЦПД.
Коваленко зауважив, що у випадку з країнами Балтії кремль може піти на атаки дронами та залучення невеликих диверсійно-розвідувальних груп по 20 осіб, які проникатимуть на території цих держав для певних операцій.
"Також у цій звʼязці інформаційно вже піднімається тема воєнних заводів на території країн НАТО, які "становлять загрозу рф", – підкреслив він.
Водночас керівник ЦПД зазначив, що це лише окремі плани, які можуть бути далекими від реальних обставин як на полі бою, так і у геополітиці.