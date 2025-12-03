Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У росії знову підірвали ділянку нафтопроводу "Дружба"

03 грудня 2025, 12:10
У росії знову підірвали ділянку нафтопроводу
Фото: з вільного доступу
Інформацію про вибух місцеві росіяни розповсюджували в соцмережах.
Уночі 1 грудня в росії знову стався вибух на ділянці нафтопроводу “Дружба”, яким нафту продовжували постачати в деякі країни Європи.
 
Про це повідомили джерела в ГУР. 
 
Атаку на нафтопровід провели неподалік населеного пункту Кизинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липецьк. За словами джерела в ГУР МО, для знищення ділянки нафтогону використали вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння. 
 
Інформацію про вибух місцеві росіяни розповсюджували в соцмережах. Зокрема, свідки зазначили, що в районі Козинських Висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами.
 
Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа, як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК, продовжить вибухати та горіти, допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну.

 

війна в Україніросія окупантинафтопровід "Дружба"

