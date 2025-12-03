У росії знову підірвали ділянку нафтопроводу "Дружба"

Уночі 1 грудня в росії знову стався вибух на ділянці нафтопроводу “Дружба”, яким нафту продовжували постачати в деякі країни Європи.

Про це повідомили джерела в ГУР.

Атаку на нафтопровід провели неподалік населеного пункту Кизинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Липецьк. За словами джерела в ГУР МО, для знищення ділянки нафтогону використали вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

Інформацію про вибух місцеві росіяни розповсюджували в соцмережах. Зокрема, свідки зазначили, що в районі Козинських Висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами.

Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа, як головне джерело доходів держави-агресорки та фінансування ВПК, продовжить вибухати та горіти, допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну.