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ПОЛІТИКА

У розвідці США позитивно оцінили шанси України на прорив до кінця року

07 вересня 2023, 14:15
У розвідці США позитивно оцінили шанси України на прорив до кінця року
Вкрай важливими є дві критичні змінні: український запас боєприпасів, життєво необхідний для підтримки артилерії, яка забезпечує просування, і погода восени.

У Розвідувальному управлінні американського Пентагону вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити "реалістичну можливість" прориву решти ліній оборони російських військ до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

Про це в інтерв’ю The Economist розповів Трент Мол, директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA).

Після трьох місяців повільного прогресу український контрнаступ набирає певних обертів. "Якби ми говорили про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс... насправді досить значний ", – каже Трент Мол.

За його словами, DIA стежитиме за ознаками того, що росія може продовжувати постачати артилерійські боєприпаси на лінію фронту і зберігати лідерство на місцевому рівні.

За його словами, вкрай важливими є дві критичні змінні: український запас боєприпасів, життєво необхідний для підтримки артилерії, яка забезпечує просування, і погода восени.

Один з посадовців адміністрації Байдена каже, що Україні залишилося близько шести-семи тижнів боїв до кульмінації наступу. Мол дещо менш похмурий.

Він зазначає, що Сергєй Суровокін, російський генерал, який будував оборонні лінії, і Євгеній Прігожин, чиї найманці з "Вагнера" досягли найвідчутніших успіхів росії за минулий рік, обидва перебувають поза полем бою – перший звільнений, а другий загинув в авіакатастрофі.

Мол також каже, що нещодавні успіхи України є "значними" і дають її силам "реалістичну можливість" – якщо говорити мовою розвідки, то з ймовірністю 40-50% – прорвати решту російських рубежів до кінця року. Але він попереджає, що обмеженість боєприпасів і погіршення погоди зроблять це "дуже складним".

В той же час увага розвідувальної спільности США вже переключається на наступний бойовий сезон. Навіть за відсутності прориву цього року DIA вважає, що якщо Україна зможе розширити виступ навколо Роботиного, утримати свої позиції і забезпечити постачання боєприпасів, вона буде добре підготовлена до нового прориву у 2024 році.

контранаступвійна в УкраїніПентагон

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