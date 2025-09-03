У Румунії розкритикували участь експосадовців у заході з путіним і Кім Чен Ином

У МЗС наголосили, що це приватна ініціатива, а не позиція держави.

Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на присутність кількох колишніх румунських високопосадовців на урочистих заходах у Пекіні, під час яких вони, зокрема, потрапили на спільне фото з президентом рф владіміром путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi24.

Причиною заяви МЗС стала поїздка до Китаю колишнього прем'єр-міністра Андріана Нестасе, який очолював уряд на початку 2000-х і згодом був двічі засуджений за корупцію, а також Віоріки Денчіле – прем'єрки Румунії у 2018-2019 роках. Обоє взяли участь у заходах з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни, організованих у Пекіні, і з'явилися на офіційному фото серед інших запрошених, поруч із Сі Цзіньпіном, путіним і Кімом.

У коментарі ЗМІ Нестасе пояснив, що отримав запрошення як колишній державний діяч.

Втім, МЗС Румунії жорстко відмежувалося від участі Нестасе та Денчіле, наголосивши, що вони не представляють офіційну позицію держави.

"Румунію не можуть представляти політики, яким сьогодні надали честь бути на фото поруч із путіним", - заявила міністерка закордонних справ Оана Цою.

У зовнішньополітичному відомстві також підтвердили, що Китай через румунське посольство надсилав офіційні запрошення чинним посадовцям, однак Бухарест відмовився від участі – зокрема, через очікувану присутність президента рф.

З європейських лідерів участь у заході взяли лише прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Александар Вучич і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.