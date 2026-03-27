У Саудівській Аравії Зеленський зустрівся із українськими військовими експертами

27 березня 2026, 11:33
У Саудівській Аравії Зеленський зустрівся із українськими військовими експертами
фото: Офіс президента
Українці там допомагають посилити захист від безпілотників і ракет.
Під час візиту до Саудівської Аравії президент України Володимир Зеленський зустрівся із українськими військовими експертами, які там вже понад тиждень допомагають посилити захист від безпілотників і ракет.
 
Про це український президент написав у Telegram. 
 
"Хлопці доповіли про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні. Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "шахедів" і ракет. Вдячний хлопцям за дуже оперативну й ґрунтовну роботу. Є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами", – зазначив Зеленський. 
 
Він розповів, що за короткий час українські експерти встигли суттєво поділитися своїм досвідом і показати, як в Україні захищаються від повітряних атак. За словам Зеленського, експертиза України унікальна, і саме тому в наших технологіях і досвіді усі зацікавлені. 
 
"Ми готові підтримати захист тих, хто допомагає нам відстоювати нашу незалежність. Обговорили ключові моменти того, що потрібно для більшої сили захисту неба в Саудівській Аравії, і передусім це стосується підходів до збиття дронів. Україна готова до довгострокової і взаємовигідної співпраці. Пишаюся нашими людьми та силою України", – додав президент. 

 

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
